League of Legends Wild Rift: quello che c'è da sapere in vista del Championship EMEA

Nonostante sia la versione semplificata di League of Legends, anche Wild Rift è riuscito a mettere in piedi un circuito esport degno di nota. Nelle prossime ore, per esempio, si terranno le finali del Championship EMEA, il torneo più importante d'Europa, Medio Oriente e Africa che si giocherà dal 5 all'8 maggio 2022. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cominciamo col montepremi: le migliori sei squadre di Wild Rift si divideranno una fetta del montepremi da 200.000 €. Inoltre i vincitori del torneo rappresenteranno la regione EMEA al campionato globale Wild Rift Icons.

Il Wild Rift Championship EMEA è il punto culminante della scena competitiva di Wild Rift in Europa, Medio Oriente e Africa. Il mese di maggio 2022 segna il culmine della Stagione competitiva 1 in EMEA, i cui campioni verranno incoronati l'8 maggio.

Sei squadre prenderanno parte alle finali. Cinque di loro si sono già qualificate, ovvero i Game-Lord (campioni WREC EU), NASR Esports (campioni WREC TR), Rix.GG (LCQ WREC EU), Team Queso (LCQ WREC EU) e Parla Esports (LCQ REC TR).

A completare l'elenco sarà la vincente del match tra i Formulation Gaming e gli Unicorns of Love.

In quanto vincitori rispettivamente del gruppo europeo e di quello turco, Game-Lord e NASR Esports partecipano come favoriti, ma non di molto: sia i Parla Esports che i Rix.gg sono arrivati in finale in quelle stesse gare (con i Rix.gg che hanno addirittura battuto i Game-Lord nella prima finale), quindi l'incontro fra questi team promette di regalare sorprese e tanta azione. I vincitori della sfida preliminare tra Formulation Gaming e Unicorns of Love partiranno come sfavoriti, ma non per questo vanno sottovalutati!

Tutti i fan possono vedere gli incontri dal vivo su Twitch in inglese oppure su YouTube.

Gli incontri si terranno tra giovedì 5 e domenica 10 maggio, a partire dal match preliminare fra Unicorns of Love e Formulation Gaming per poi proseguire con la fase a gironi nella stessa giornata. Le semifinali e la finale si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 maggio.