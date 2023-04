LG OLED evo G3, arrivano in Italia i televisori top di gamma: prezzi e caratteristiche

I televisori della linea LG OLED evo G3 arrivano anche in Italia, con prezzi e caratteristiche ufficiali annunciati dall'azienda coreana. Disponibili sull'LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica, i modelli da 83, 77, 65 e 55 pollici possono essere acquistati rispettivamente per 6499€, 5199€, 3599€ e 2599€.

LG OLED evo G3 è il televisore ideale per tutta la famiglia, grazie alla sua eccezionale luminosità, superiore del 70% rispetto agli OLED LG precedenti grazie alla tecnologia Brightness Booster Max, che controlla la luce in modo ottimale. Inoltre, il trattamento Super Anti Reflective riduce i riflessi sullo schermo, rendendo il TV OLED evo G3 adatto a qualsiasi ambiente domestico, anche quelli più luminosi.

Il nuovo processore 4K α9 Gen6 con AI assicura una riproduzione fedele dei colori e dei dettagli, utilizzando algoritmi di deep learning per migliorare la qualità delle immagini e aumentare l'effetto di immersione e coinvolgimento.

Ad esempio, la funzione OLED Dynamic Tone Mapping Pro offre una maggiore nitidezza dei dettagli nelle zone più chiare o scure, applicando la mappatura dinamica su 20.000 blocchi di ogni singola immagine; l'HDR Expression Enhancer enfatizza e ottimizza la resa degli oggetti più importanti nella scena, conferendo loro più definizione e tridimensionalità.

Il processore α9 Gen6 con AI supporta anche la funzione AI Sound Pro, che crea un suono surround virtuale a 9.1.2 canali dagli altoparlanti integrati nel TV.

Il modello G3 dei TV OLED ha un design One Wall che lo rende unico: grazie a una staffa inclusa che si fonde con il TV, è possibile installarlo a filo muro e creare un effetto di eleganza e stile in qualsiasi ambiente. Inoltre, la serie G3 offre una migliore esperienza d'uso grazie a una nuova interfaccia utente del sistema operativo webOS23 che rende più facile e fluida la navigazione dei contenuti.

La nuova interfaccia presenta le Quick Card, delle schede che raggruppano le app più importanti per ogni categoria (Home Office, Gaming, Musica, Sport e IoT) e una raccomandazione dei contenuti organizzata in tab, che li rende più rapidi da trovare. Anche il menu di scelta rapida è stato rinnovato per essere più semplice e veloce nel modificare le impostazioni avanzate.