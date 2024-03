L'Humble Heroines bundle offre tanti giochi con donne protagonista a un prezzo stracciato

I giochi inclusi

Protagoniste alla riscossa

Si parla di otto articoli, sette giochi e un coupon. Volendo è possibile acquistare solo cinque articoli per 9,21€. Pagando invece 13,78€, si portano a casa tutti i giochi.

Eastward (solo fascia di prezzo massima)

Lisa: Definitive Edition (solo fascia di prezzo massima)

Wanted Dead (solo fascia di prezzo massima)

Metal: Hellsinger

A Plague Tale: Innocence

Scars Above

Chorus

Coupon con uno sconto del 60% per A Plague Tale: Requiem

Come sempre tutti i giochi sono riscattabili su Steam e come sempre parte del ricavato andrà in beneficenza, nel caso per sostenere le associazioni Girls Who Code e Girls Make Games Scholarship Fund, che si occupano di inserire le ragazze nel mondo dello sviluppo di videogiochi.

Pagina dell'Humble Heroines bundle.