L'IA è come "l'armatura di Iron Man" per lo sviluppo dei videogiochi, dice Google

L'intelligenza artificiale continua a far discutere, e in particolare l'applicazione dei sistemi generativi sui lavori creativi, ma per lo sviluppo dei videogiochi potrebbe essere come "l'armatura di Iron Man", secondo il capo della sezione gaming di Google Cloud.

Jack Buser, global director della sezione giochi di Google Cloud, si rende conto che l'argomento IA sia molto controverso al momento, ma si tratta di un'evoluzione che sembra inevitabile e necessaria: "Ci saranno delle resistenze, come in ogni rivoluzione tecnologica, ma sta diventando sempre più comune ora", ha riferito Buser, "Stiamo vedendo un incremento della tendenza".

Ovviamente, la fonte non è propriamente imparziale, verrebbe da pensare, ma è vero che tale tecnologia sta venendo adottata in maniera progressiva nell'ambito dello sviluppo videoludico.