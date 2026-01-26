Un altro Nintendo Direct potrebbe arrivare la prossima settimana, per un leak

Oltre a quello annunciato per questa, potrebbe esserci un nuovo Nintendo Direct in arrivo la prossima settimana, in base a quanto riferito dal noto leaker NatetheHate, un evento di presentazione di rilievo che dovrebbe concentrarsi su varie novità previste per Nintendo Switch e Switch 2.
Proprio nelle ore scorse è stato annunciato il Nintendo Direct dedicato a Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, ma potrebbe non essere l'unica novità in arrivo da parte della compagnia in questi giorni, visto che la fonte in questione, generalmente considerata piuttosto affidabile, confida anche in un Nintendo Direct generico previsto per la prossima settimana.
Per la precisione, il nuovo Nintendo Direct potrebbe essere previsto per giovedì 5 febbraio, e si tratterebbe peraltro del terzo evento di presentazione di Nintendo a distanza di pochi giorni, considerando che nel fine settimana si è svolto quello dedicato al film di Super Mario Galaxy.
Una specie di tradizione per Nintendo
Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio, ma NateTheHate di recente è una fonte che viene presa in una certa considerazione, avendo azzeccato in maniera piuttosto precisa alcune informazioni di recente, dunque teniamo d'occhio la questione.
Lo stesso leaker, peraltro, ha parlato anche di un possibile State of Play di PlayStation previsto nei prossimi giorni, cosa che renderebbe questo un periodo alquanto ricco di novità e annunci, dopo l'Xbox Developer Direct della settimana scorsa.
In effetti, un Nintendo Direct a febbraio rientra un po' in una sorta di tradizione da parte della compagnia, che storicamente tende a organizzare presentazioni in tale mese, dunque c'è la possibilità di un aggiornamento di questo tipo.
Resta da capire anche la dimensione dell'evento, visto che i Nintendo Direct possono variare molto da uno all'altro in termini di quantità di informazioni e importanza dei titoli trattati, ma staremo a vedere.