Life is Strange 3: "Nuovo cast, nuovi poteri, nuova storia", niente Chloe e Max?

Square Enix ha confermato che il 18 marzo avremo modo di vedere un nuovo Presents, un evento dedicato agli ultimi annunci dedicati a Outeriders, Marvel's Avengers, Tomb Raider, Just Cause, Balan Wonderworld e nuovi giochi di Square Enix Montreal. Di certo, inoltre, sarà presentato il nuovo Life is Strange 3 (nome non ufficiale). Di cosa parlerà il gioco? Per ora non si sa, ma di certo ci sarà un "nuovo cast, nuovi poteri e una nuova storia".

L'annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter di Life is Strange: potete vederlo voi stessi in calce alla notizia. Come detto, questo non ci dice nulla riguardo a cosa effettivamente sarà presente nel gioco, ma praticamente conferma che questo "Life is Strange 3" non sarà dedicato a Chloe e Max, protagoniste del primo gioco e del suo prequel Before the Storm. Non possiamo ancora dirlo per certo, ovviamente, ma la frase "nuovo cast" lascia ben pochi dubbi.

Life is Strange 3 non sarà incentrato su Chloe e Max?

Secondo quanto riportato da un recente rumor, il vero nome di Life is Strange 3 è "Life is Strange True Colors". Pare che sarà diviso in 5 episodi, come le precedenti stagioni principali, e sarà sviluppato con Unreal Engine 4. La protagonista si chiamerà Alex e sarà una donna asiatico-americana in grado di leggere la mente delle persone. Lo sviluppatore dovrebbe invece essere Deck Nine, autore di Before the Storm. Potremo scoprire se questo leak è corretto il 18 marzo.

Vi segnaliamo anche che Dontnod, autore originale di Life is Strange, lavora a 5 progetti non ancora annunciati.