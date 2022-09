Like a Dragon Ishin: il doppiaggio sarà solo giapponese, ma per un motivo molto preciso

RGG Studio, durante il Tokyo Game Show, ha presentato vari giochi, compreso Like a Dragon Ishin, remake di un gioco mai pubblicato in occidente. Sappiamo che includerà i sottotitoli italiani, ma per quanto riguarda il doppiaggio? RGG Studio ha confermato che sarà presente solo la lingua giapponese e la "colpa" è del registro linguistico utilizzato.

Parlando con The Tojo Dojo, gli sviluppatori hanno spiegato che l'inserimento del doppiaggio inglese sarebbe alquanto difficile per Ishin. Precisamente, affermano: "Il vocabolario specialistico e il modo in cui le persone parlavano durante l'epoca Bakumatsu avrebbero reso le battute incredibilmente lunghe, quindi non avrebbe funzionato. Quindi questa volta faremo i sottotitoli".

Pare quindi che un doppiaggio inglese avrebbe costretto a cambiare enormemente le frasi pronunciate dai personaggi, per rimanere all'interno dei tempi del doppiaggio di Like a Dragon Ishin.

Una battaglia di Like a Dragon Ishin

Le parole degli sviluppatori di RGG Studio fanno per intendere che si tratta di una eccezione e che i prossimi capitoli di Like a Dragon includeranno il doppiaggio inglese.

Per noi italiani non è comunque una differenza enorme, visto che non avremo accesso in ogni caso a un doppiaggio italiano. Supponiamo inoltre che una buona fetta di fan di Yakuza / Like a Dragon preferiscano comunque optare per il doppiaggio giapponese, anche quando quello inglese è disponibile.

Diteci, qual è la vostra preferenza? Ecco infine il nostro provato di Like a Dragon: Ishin!