Assassin's Creed Mirage: il parkour punta a essere come quello di Unity, per Ubisoft

Il prossimo capitolo della saga degli assassini di Ubisoft che sarà pubblicato è Assassin's Creed Mirage e sarà una sorta di "ritorno alle origini" per la serie, soprattutto in termini di utilizzo della furtività. Anche però dal punto di vista del parkour ci saranno delle modifiche e, secondo la compagnia francese, l'obiettivo è proporre qualcosa di vicino ad Assassin's Creed Unity.

A svelare l'informazione è il Produttore Capo Fabian Salomon, tramite Arab Hardware. Secondo quanto indicato, Assassin's Creed Mirage vuole ricreare lo stesso livello di parkour di Assassin's Creed Unity, che è uno dei più amati dai fan per la precisione e la varietà di movimenti a disposizione per il protagonista (Arno).

Assassin's Creed Unity propose un sistema di parkour completamente rivisitato rispetto a quello dei precedenti capitoli. In Unity, il giocatore può attivare il parkour in salita e in discesa con due tasti separati, dando al giocatore un grande senso di controllo e di precisione. La qualità di tale sistema è però legata anche al numero di elementi ambientali utili per la corsa e i salti, così come alla precisione delle animazioni.

Basim di Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage si prefigge quindi un obiettivo non da poco: vedremo se sarà in grado di proporre un parkour piacevole e profondo. Voi che ne pensate?

Per scoprire il più possibile sul gioco, ecco video di analisi del trailer, gli sviluppatori spiegano ogni dettaglio.