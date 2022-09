God of War Ragnarok: il trailer della storia potrebbe essere stato trafugato mesi fa

Secondo due insider, il trailer della storia di God of War Ragnarok sarebbe stato trafugato mesi fa. Come fanno a saperlo? Ne erano già entrati in possesso. Uno dei due sono mesi che ha pubblicato un video su YouTube, non in elenco, con frammenti del trailer del gioco di Sony Santa Monica. Più precisamente, lo ha caricato il 13 luglio 2022. L'altro, invece, ha sentito parlare del trailer il 14 agosto 2022.

Non è strano che un trailer così importante sia stato creato tempo prima della pubblicazione, ma in questo caso il ritardo nella pubblicazione potrebbe essere dipeso da un problema di sicurezza, che ha fatto uscire informazioni su diversi giochi PlayStation.

Comunque sia, il trailer con frammenti di quello ufficiale è stato pubblicato dall'insider Dusk Golem, che lo ha mostrato solo ora.

Invece, il 15 agosto l'insider @Shpeshal_Nick pubblicò un messaggio su Twitter il 15 agosto che all'epoca non era facilmente decodificabile: "Can you even imagine, that kind of love?" Chi ha visto il trailer in lingua inglese saprà che si tratta di un frase tratta dallo stesso. In realtà già all'epoca qualcuno aveva scritto la risposta giusta nei commenti al tweet, compreso Dusk Golem.

Insomma, molti già conoscevano il trailer ed erano solo in attesa che fosse pubblicato.