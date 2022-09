Wo Long: Fallen Dynasty, un video gameplay dà tanti consigli per giocare la demo su PS5 e Xbox

Team Ninja ha pubblicato un video dedicato Wo Long: Fallen Dynasty e alla sua demo, tramite il quale da una serie di suggerimenti di gameplay per affrontare la sfida della versione di prova, disponibile fino al 25 settembre 2022 su PS5 e Xbox Series X|S.

Il video inizia mostrando la creazione del personaggio di Wo Long: Fallen Dynasty e spiega poi che potremo scegliere una sorta di "classe" di partenza che dà accesso a equipaggiamenti specifici. Subito, ci viene mostrato che questo gioco permette di agire in modo furtivo ed eliminare alle spalle o dall'alto gli avversari, con un solo colpo.

La demo di Wo Long: Fallen Dynasty propone alcune aree secondarie, da esplorare per ottenere del bottino aggiuntivo per potenziare il proprio personaggio. Inoltre, ci viene indicato che possiamo esplorare anche verso l'alto, arrampicandoci. Il video mostra poi un checkpoint, che si crea posizionando la propria bandiera in un supporto dedicato. Qui è possibile, tra le varie, salire di livello.

Combattendo in modo preciso, riempiremo una barra che permette di eseguirei mosse speciali di Wo Long: Fallen Dynasty, come magie o colpi di arti marziali. Nel complesso, il sistema di combattimento pare molto veloce e dinamico, con tante possibilità per il giocatore. Ad esempio, si possono deviare i colpi nemici, ottenendo così un vantaggio contro l'avversario: anche se non si è rivolti verso il nemico, basta il giusto tempismo per annullare tutto il danno e stordire il nemico e diminuire.

Wo Long: Fallen Dynasty

Il video della demo ci mostra anche i menù di Wo Long: Fallen Dynasty e ci permette di vedere che potremo equipaggiare vari tipi di armi e di armature. Ci vengono poi mostrati anche nemici diversi da classici soldati umani, dei mostri in stile zombie più lenti e resistenti, che possono confondere il giocatore con i loro movimenti. Infine, viene mostrato un mostro-tigre, più potente del normale.

Ecco infine il trailer dall'Xbox Showcase del TGS 2022.