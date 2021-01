Little Nightmares 2, demo disponibile e nuovo trailer per l'avventura horror

Little Nightmares 2 può essere provato da oggi grazie a una nuova demo messa a disposizione da Tarsier Studio e Bandai Namco, protagonista anche di un trailer pubblicato in queste ore e riportato qui sopra per l'avventura horror.

La demo di Little Nightmares 2 è dunque disponibile da oggi su PS4 e Xbox One, con la versione Nintendo Switch in arrivo nelle prossime ore ma sempre nella giornata di oggi. Si tratta della versione di prova intitolata "Wilderness", che era stata messa a disposizione il mese scorso solo su PC e ora può essere provata anche sulle console.

In questa demo torniamo nell'inquietante ma anche fascinoso mondo horror nel tipico stile visto già nel primo capitolo di Little Nightmares, prendendo il controllo del protagonista Mono, un ragazzo intrappolato in un mondo che è stato completamente distorto e trasfigurato da una misteriosa trasmissione proveniente da una lontana torre.

Nella versione di prova possiamo muovere i primi passi nella Wilderness e scoprire uno dei suoi più sanguinosi abitanti, il Cacciatore, con la possibilità di avere un esempio concreto del gameplay e dell'ambientazione particolare di questo secondo capitolo.

L'uscita del gioco è fissata per l'11 febbraio 2021 su PC e console, con una versione specificamente aggiornata per PS5 e Xbox Series X prevista più tardi nel corso del 2021. Per saperne di più, vi rimandiamo al nuovo Provato di Little Nightmares 2 pubblicato proprio nella giornata di oggi.