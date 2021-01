Lucasfilm ha altri giochi da annunciare nel 2021, inclusi altri Star Wars con EA

Lucasfilm ha altri giochi da annunciare nel 2021, tra i quali dei nuovi progetti legati al franchise Star Wars sviluppati da Electronic Arts, come dichiarato dal Games VP della compagnia Douglas Reilly su starwars.com.

L'Indiana Jones di Machine Games e lo Star Wars di Ubisoft Massive sono stati quindi solo l'antipasto delle collaborazioni di Lucasfilm, che vuole esordire subito in grande stile, con tanti nuovi giochi legati ai suoi brand più noti.

Interessante il fatto che Reilly abbia parlato di avere come obiettivo quello di "continuare ad annunciare progetti che siano rappresentativi del retaggio della vecchia Lucasfilm Games". Che stiano preparando i remake di Habitat e Rescue on Fractalus? Si scherza, ovviamente. Più probabile che il riferimento sia a franchise più rilevanti, come quelli già presentati, magari con qualche tentativo di rivitalizzarne qualcuno considerato secondario. Comunque sia staremo a vedere.

Reilly ha promesso che "Questo è solo l'inizio di quello che sarà un'anno incredibile per Lucasfilm Games." Sarà così? Intanto fa piacere vedere una Lucasfilm così dinamica e desiderosa di fare bene sul mercato attuale. Da un atteggiamento simile può venirne fuori solo del bene.