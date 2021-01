PS5 e PS4: ecco i giochi più venduti sul PlayStation Store nel 2020

Quali sono stati i giochi per PS4, PSVR e PS5 più venduti sul PlayStation Store nel 2020? A svelarlo è stato il PlayStation Blog, che ha pubblicato le top 10 dell'anno appena trascorso, divise tra Nord America ed Europa, che in realtà non offrono grosse sorprese.

Call of Duty: Black Ops Cold War ha dominato le vendite su PS5, battendo esclusive PlayStation come Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls e Sackboy: A Big Adventure. Bene Assassin's Creed Valhalla, che occupa la terza posizione in entrambi i territori, mentre è interessante la presenza del bistrattato Immortals Fenyx Rising in entrambe le colonne.

La classifica PS4 è abbastanza differente: l'ultimo Call of Duty è primo solo in Nord America, mentre in Europa la classifica è dominata da FIFA 21, seguito da FIFA 20. Qui appare anche GTA V, secondo in Nord Europa e terzo in Europa. The Last of Us 2 appare solo in sesta (USA/Canada) e in ottava (Europa) posizione, mentre Ghost of Tsushima sembra aver convito più gli americani (quinta posizione) che gli europei (fuori dalla top 10).

Minori le uscite per PSVR, la cui classifica non presenta grosse novità. Beat Saber occupa la prima posizione in entrambi i territori, seguito da Job Simulator. Da notare che il blockbuster Marvel's Iron Man VR è decimo in Nord America e fuori dalla top 10 in Europa, segno che non deve aver convinto moltissimo.