Returnal, dettagli e combattimento in trailer per l'action su PS5

Returnal torna al centro dell'attenzione con un lungo aggiornamento dedicato al nuovo gioco Housemarque per PS5 sul PlayStation blog, che illustra diversi dettagli di questo interessante action e un trailer dedicato ai combattimenti.

Abbiamo parlato proprio nelle ore scorse del fatto che ci sarà un "mistero horror da svelare", partita dopo partita, in questo caso emergono svariati dettagli sul gameplay di Returnal grazie all'intervento di Housemarque direttamente sul blog ufficiale.

Come riferito dagli sviluppatori, il gioco si caratterizza per una commistione di elementi che richiamano l'azione arcade, il bullet hell e lo sparatutto in terza persona, ma le ampie possibilità di movimento permettono anche di esplorare le varie ambientazioni generate in maniera procedurale sul pianeta Atropo.

La protagonista Selene potrà affrontare le minacce del pianeta contando anche su un notevole arsenale di armi e tecnologie, come dotazione di base ma anche conquistabili direttamente sul campo di battaglia, con ogni arma caratterizzata anche dalla presenza di una modalità di fuoco secondaria.

"Con 10 armi base, oltre 90 tratti (ciascuno dotato di tre livelli) e 10 modalità di fuoco secondarie, le combinazioni da provare nel corso dell'avventura saranno infinite", hanno riferito gli Housemarque. Altra caratteristica interessante è inoltre la presenza di elementi in stile roguelike, per cui a ogni morte siamo costretti a tornare indietro nel tempo.

"Ogni sconfitta la rispedisce al principio del paradosso temporale, pochi istanti prima del suo naufragio sul pianeta. Gran parte delle abilità e degli oggetti raccolti nel corso della vita precedente andranno perduti, ma non tutti... Alcuni resteranno intatti tra una sessione di gioco e l'altra, consentendovi di fare un passo avanti a ogni sconfitta".

Attraverso l'uso di Cthonos, un particolare dispositivo alieno, è possibile generare un oggetto a caso all'inizio di ogni ciclo, anche in base al comportamento del giocatore nelle partite precedenti, cosa che può garantire delle particolari ricompense ai più abili.

Gli oggetti hanno grande importanza nel gameplay, perché consentono anche di cambiare profondamente l'approccio al gioco a seconda dell'equipaggiamento utilizzato nelle varie situazioni. Tra gli elementi da raccogliere sul pianeta, oltre alle varie risorse, ci sono anche i Parassiti, che possono essere impiegati ma comportano alcuni svantaggi a fronte di altri vantaggi, dunque il loro utilizzo va studiato e dosato al meglio.