Little Nightmares 2 festeggia Halloween e lo Stay Tuned bundle con un nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Little Nightmares 2 a tema Halloween per mostrare di nuovo il gameplay del gioco e per annunciare il bundle "Stay Tuned" , che include:



Lo Stay Tuned bundle è prenotabile per PS4 e Xbox One a 49,99€ e per Nintendo Switch a 59,99€. Nel filmato possiamo invece vedere alcuni dei mostri che popolano il gioco, nonché le nuove ambientazioni e alcuni puzzle.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Little Nightmares 2 uscirà l'11 febbraio 2021 su PC, Xbox One e PS4. Confermate anche le versioni PS5 e Xbox Series X e Series S per il 2021, ma in data ancora da destinarsi. Chi possiede le versioni per le console della generazione corrente potrà fare l'upgrade gratuito quelle delle next-gen della stessa famiglia.