L'ultimo aggiornamento di Xbox in Alpha resetta la console, ma voi potete stare tranquilli

L'ultimo aggiornamento Alpha di Xbox sta causando non pochi problemi ai tester, visto che resetta le console alle impostazioni di fabbrica. Quindi, i tester di Xbox che hanno installato le ultime build Alpha o Alpha Skip-Ahead , si sono ritrovati con le console azzerate, situazione non proprio piacevolessima, in effetti.

Comunque sia, i giocatori normali non ne saranno colpiti, visto che, appunto, parliamo di un aggiornamento in fase di test, che arriverà al grande pubblico già sistemato (almeno lo si spera, visto che il problema è ormai noto). Prendiamo quindi l'intera situazione come una curiosità e come qualcosa che può capitare quando si aderisce ai programmi di aggiornamenti anticipati e si accetta di provarli per aiutare i produttori. Del resto, se fossero perfetti e non prevedessero rischi, non ci sarebbe bisogno di testarli e sarebbero pubblicati subito per tutti.