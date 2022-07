Lupo Alberto: The Videogame, disponibili le versioni Amiga e C64: link al download

Lupo Alberto: The Videogame girava meglio su Amiga o Commodore 64? Quale che sia la risposta, il gioco è stato reso disponibile per il download in entrambe le edizioni: potremo farci un'idea direttamente.

Lupo Alberto: The Videogame, scarica la versione Amiga

Lupo Alberto: The Videogame, scarica la versione Commodore 64

Come forse ricorderete, lo scorso aprile è stata pubblicata una versione inedita di Lupo Alberto: The Videogame, quella per Atari ST, ma gli autori del gioco non hanno considerato chiuso il discorso e anzi hanno rilanciato alla grande con un confronto che ai tempi infiammava le community Commodore.

Lupo Alberto: The Videogame, versioni a confronto

"Meglio la versione C64 o quella Amiga? Questa è una domanda che si leggeva spesso sulle riviste dei primi anni novanta, quando alcuni giochi venivano rilasciati in contemporanea per le due macchine Commodore", si legge nel post pubblicato dal team su Facebook.

"R-Type, Great Giana Sister, Buggy Boy sono alcuni esempi di giochi dove il dibattito è ancora oggi piuttosto acceso. Perchè, se è scontato che sulla macchina 16 bit la grafica risultava inevitabilmente più accattivante, è altrettanto vero che sul C64 i programmatori più esperti riuscivano a sfruttare al meglio le caratteristiche hardware, esaltando la giocabilità."

"Anche Lupo Alberto the Videogame non fu, e non è, esente da questo confronto. Graficamente parlando, non vi sono dubbi che i 320x200 pixel a 16 colori consentono una resa molto più fedele dei personaggi disegnati da Silver; ma in quanto a giocabilità... beh potete giudicare voi stessi scaricando ai link qui sotto le versioni auto-eseguibili per Windows di Lupo Alberto per Amiga e C64."