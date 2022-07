PS5, problemi con il VRR dopo l'ultimo aggiornamento: si parla di flickering e burn-in

Sembra che l'ultimo aggiornamento di sistema di PS5 abbia introdotto dei problemi con il VRR, che su alcuni schermi e in alcune situazioni potrebbero portare a fenomeni di flickering o addirittura burn-in.

Come riportato, l'update 22.01-05.50.00.08 di PS5 aggiunge alla console nuove funzionalità legate alla modalità ALLM a bassa latenza, ma va in qualche modo a toccare anche la resa del variable refresh rate, che appunto presenta qualche inconveniente.

Stando alle testimonianze, pare addirittura che i problemi in questione si verifichino anche utilizzando il nuovo monitor Sony INZONE M9 (qui la recensione), dunque un dispositivo certificato e pienamente compatibile con PlayStation 5.

Pare che l'inconveniente sia riproducibile eseguendo Marvel's Spider-Man Remastered o Ratchet & Clank: Rift Apart e utilizzando le modalità grafiche Qualità o Prestazioni RT, quindi giocando per alcuni minuti.

Purtroppo al momento non sembrano esserci soluzioni, sebbene il problema non si manifesti necessariamente su tutti gli schermi. Immaginiamo però che Sony preparerà un hotfix per affrontare prontamente la questione.