PlayStation Store, ecco le Offerte di Luglio: giochi PS5 e PS4 scontati fino al 70%

Su PlayStation Store sono partite le Offerte di Luglio, una nuova promozione che consente di acquistare giochi PS5 e PS4 approfittando di sconti che possono arrivare al 70%. Quali sono le nostre raccomandazioni?

Se aspettavate una riduzione di prezzo per lanciarvi nell'esperienza di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, è arrivata la vostra occasione: il tie-in sviluppato da CyberConnect2 è disponibile nella doppia versione PS5 e PS4 a 35,99€ anziché 59,99, per un risparmio del 40%.

A proposito di convenienza, rientra nell'elenco dei giochi in promo anche Resident Evil Village, che potrete portarvi a casa al prezzo più basso di sempre: l'eccellente survival horror in prima persona targato Capcom viene via ad appena 26,59€ anziché 69,99, pure qui nella doppia edizione per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Abbiamo pronunciato la parola "survival", e la mente corre subito a Tomb Raider: Definitive Survivor Edition, una raccolta che include tutti e tre gli episodi del reboot della saga con Lara Croft, realizzati da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, e che può essere vostra per soli 19,99€ anziché 49,99: a conti fatti, si tratta di meno di 7€ a gioco.

Se poi disponete di un budget particolarmente ristretto, c'è la solita carrellata di titoli disponibili a meno di cinque euro: Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition a 4,94€ anziché 14,99, Lords of the Fallen a 3,99€ anziché 19,99, Inside a 4,99€ anziché 19,99 e The Disney Afternoon Collection a 4,99€ anziché 19,99.

