EDGE stronca Diablo Immortal e premia Neon White, ecco i voti del numero 374

EDGE ha stroncato Diablo Immortal, il controverso mobile game prodotto da Blizzard, e ha premiato Neon White, il frenetico action in prima persona di Angel Matrix. Ecco i voti del numero 374:

Neon White (PC, Switch) - 9

Diablo Immortal (Android, iOS, PC) - 4

Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Switch) - 7

The Quarry (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 7

Air Twister (iOS) - 7

Drainus (PC) - 8

Floppy Knights (PC, Xbox One, Xbox Series) - 5

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PC, PS4, Switch, Xbox One) - 7

Poinpy (Android, iOS) - 9

Mario Strikers: Battle League Football (Switch) - 5

Come si può vedere, diverse valutazioni lasciano interdetti: l'insufficienza assegnata a Mario Strikers: Battle League Football, ad esempio, ma anche il risicato 7 con cui la rivista ha valutato Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Tornando al mobile game Blizzard, nella nostra recensione di Diablo Immortal abbiamo discusso di quanto questo progetto sia controverso, finito al centro delle polemiche per via delle microtransazioni che affliggono la componente PvP ma al contempo in grado di offrire un'esperienza PvE solida e gratuita.

Tanti i titoli buoni ma non eccezionali, secondo la rivista: dall'horror The Quarry allo spin-off action in stile musou Fire Emblem Warriors: Three Hopes, passando per Air Twister, il sequel spirituale di Space Harrier attualmente disponibile in esclusiva sulla piattaforma Apple Arcade.