Offerte Amazon Prime Day: Grand Theft Auto (GTA) The Trilogy per Xbox in super sconto

Le offerte di Amazon oggi ci portano, in anticipo per i Prime Day, un Grand Theft Auto The Trilogy, GTA, in super sconto. La collection comprende GTA 3, Vice City e San Andreas, tre capitoli storici del brand. Grand Theft Auto The Trilogy per Xbox One e Series X/S è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato: si tratta di 25,50€ per tre giochi che hanno fatto la storia del brand.

Grand Theft Auto The Trilogy permette di giocare in una versione rimasterizzata e migliorata i tre capitoli storici del brand. Parliamo di GTA 3, il primo capitolo a passare al 3D, GTA: Vice City, lo spin off che ci ha fatto innamorare di Tommy Vercetti e GTA: San Andreas, ricco di feature diverse e interessanti.

Grand Theft Auto The Trilogy Xbox

