Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness annunciato per PS4, Nintendo Switch e Steam

Spike Chunsoft ha annunciato Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness il primo videogioco dedicato all'anime Made in Abyss. Per quanto riguarda il videogioco, si tratta di un nuovo gioco di ruolo per PS4, Nintendo Switch e Steam in arrivo nel 2022.

Made in Abyss è l'anime che ha fatto innamorare Hideo Kojima. Dietro un aspetto infantile si nasconde una storia drammatica e violenta, decisamente poco adatta ai minori.

A questo indirizzo potete trovare il sito web ufficiale, ancora piuttosto avaro di informazioni. È possibile trovare qualche immagine del gioco, che vi riportiamo qui sotto, le piattaforme e poco altro.

La storia, supervisionata da Akihito Tsukushi, avrà come protagonista uno sconosciuto Cave Raider, che si inabisserà nelle profondità della terra come Riko e il suo robot Reg. Il gioco sembra essere un GdR di stampo giapponese dall'impronta action.

Made in Abyss è disponibile dalle nostre parti su Netflix, Prime Video e VVVID.