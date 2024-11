Manfrotto Mini Treppiede PIXI per Fotocamere in offerta su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via a una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui accessori fotografici e attrezzature per videomaking. Tra le varie offerte su Amazon Italia durante questo periodo, spicca il Manfrotto MTPIXIMII-B, Mini Treppiede PIXI per Fotocamere . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli del Manfrotto

Il Manfrotto MTPIXIMII-B è un mini treppiede da tavolo progettato per offrire stabilità e praticità durante le riprese fotografiche e video. Realizzato in tecnopolimero e alluminio, combina leggerezza e robustezza, rendendolo ideale per l'uso quotidiano e per i viaggi. Compatibile con fotocamere CSC, reflex e mirrorless, supporta dispositivi fino a 1 kg di peso.

Il mini treppiede in azione.

La testa a sfera integrata consente una rotazione a 360° e un'inclinazione fino a 35°, offrendo flessibilità nelle inquadrature. Il design ergonomico dell'impugnatura garantisce una presa comoda e sicura, facilitando l'utilizzo anche come supporto per selfie o vlog. Il treppiede è disponibile nella colorazione nera e, grazie alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente trasportato in borsa o nello zaino.