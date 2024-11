I creatori di Un Film Minecraft ci spiegano perché è stato scelto questo titolo

Il film di Minecraft in produzione presso Warner Bros. Pictures e Mojang Games ha attirato l'attenzione per svariati motivi, dall'estetica, al fatto che ha componenti live-action che sembrano stonare con il resto del mondo e anche per lo strano nome.

In italiano si chiama "Un Film Minecraft", probabilmente ancora più curioso del titolo originale, "A Minecraft Film", che perlomeno suona corretto e non come se si fossero persi un pezzo. Nondimeno, anche il titolo originale è particolare perché non si chiama "The Minecraft Film" (Il Film di Minecraft). Perché è stato scelto tale titolo? Un video ci risponde.