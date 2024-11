Rise of the Ronin per PS5 in offerta su Amazon per il Black Friday

Rise of the Ronin è un gioco d'azione open world ambientato nel Giappone del periodo Bakumatsu (1853-1868). I giocatori vestono i panni di un samurai senza padrone, esplorando un mondo storicamente accurato e affrontando scelte che influenzeranno il futuro della nazione.

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via a una serie di promozioni speciali. Dalle 00:01 del 21 novembre fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui tecnologia e videogiochi. Tra le varie offerte su Amazon Italia durante questo periodo, spicca Rise of the Ronin per PlayStation 5 . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

In occasione del Black Friday 2024, Amazon Italia propone un'interessante offerta su Rise of the Ronin per PlayStation 5. Scopriamo i dettagli.

