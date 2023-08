Marvel 'ha rovinato i film comici', le parole di Adam Devine

Marvel ha rovinato i film comici. Questo è quanto afferma Adam Devine, noto attore di Pitch Perfect e Modern Family. Secondo l'uomo, la colpa è del budget dei film di Marvel con i quali non è possibile competere.

Devine ha dichiarato a This Past Weekend with Theo Von che, sebbene le serie comiche in TV siano ancora di qualità, lo stato delle commedie cinematografiche "fa un po' schifo".