Xbox Game Pass, agosto 2023: scopriamo i primi giochi del mese

Questa estate rappresenta un momento cardine per la storia del Game Pass, per diversi motivi: dalla parziale riorganizzazione del servizio all'arrivo di titoli di enorme importanza, un periodo considerato normalmente piuttosto tranquillo in ambito videoludico si trasforma, in questo caso, in un momento di passaggio storico. Dall'introduzione del nuovo tier Game Pass Core ideato per soppiantare il mitologico abbonamento Xbox Live Gold all'arrivo di Starfield, destinato ad essere una delle esclusive di maggiore spessore sulla piattaforma, il periodo estivo si rivela carico di grandi novità molto interessanti. Agosto 2023, da questo punto di vista, appare come una fase di transizione: in attesa delle grandi novità in arrivo, l'aggiornamento al catalogo di questa prima parte del mese sembra voler andarci leggero, sebbene i titoli proposti siano comunque molto interessanti.

La nuova mandata di giochi in arrivo nella prima metà del mese appare piuttosto contenuta anche in termini quantitativi: si tratta di cinque titoli, ovvero un numero diventato piuttosto diffuso di recente ma lontano dagli standard mantenuti dal servizio fino a un po' di tempo fa.

Sono tutti giochi di dimensioni non enormi, appartenenti in gran parte all'ambito indie, ma anche per questo molto interessanti perché potrebbero essere stati facilmente trascurati a causa della loro visibilità contenuta. Ovviamente ci sono anche alcuni giochi decisamente più noti, ma generalmente questa prima metà di agosto 2023 sembra volerci invitare a scoprire qualche titolo meno in vista e non possiamo fare altro che rispondere positivamente a questa proposta. Vediamo dunque i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di agosto 2023.