KAGE Shadow of the Ninja: annunciato con un trailer il remake del vecchio action per NES

Natsume Atari e Tengo Project hanno annunciato in via ufficiale KAGE Shadow of the Ninja, ovvero il remake del vecchio Shadow of the Ninja uscito originariamente su NES, ricostruito con nuova grafica e meccaniche di gioco e visibili nel primo trailer.

Le avvisaglie su questo titolo erano già emerse il mese scorso, quando il team Tengo Project aveva praticamente riferito di essere al lavoro su un nuovo gioco che avrebbe riportato Shadow of the Ninja sulle nuove piattaforme. Il risultato del lavoro è dunque questo KAGE Shadow of the Ninja, una rielaborazione moderna, ma non troppo, dell'originale.