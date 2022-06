Marvel's Midnight Suns: data di uscita forse svelata da un leak, ci sarà anche Spider-Man?

Una possibile fuga di notizie potrebbe aver svelato prima del tempo la data di uscita di Marvel's Midnight Suns assieme ai dettagli sui bonus di prenotazione e le edizioni speciali, che a loro volta potrebbero aver anticipato la presenza nel gioco di Spider-Man e Scarlet, nonché un Season Pass con 4 DLC. Stando al leak, lo strategico di Firaxis debutterà su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch il 6 ottobre.

La soffiata è arrivata grazie a una serie di tweet di @NilsAhrDE in cui per l'appunto svela la presunta data di uscita del gioco e i dettagli sui contenuti della Standard, Enhanced e Legendary Edition. Non si tratta di una delle gole profonde più note della rete, dunque prendete con le pinze il tutto, ma c'è da notare che l'utente in questione aveva pubblicato anche le boxart ufficiali di Marvel's Midnight Suns e delle varie edizioni, che a quanto pare sono state rimosse per infrazione del copyright, segno che forse l'indiscrezione non è campata in aria.

I dettagli relativi alle skin extra della Legendary Edition di Marvel's Midnight Suns, inoltre sembrerebbero svelare presenza nel gioco di Spider-Man e Wanda Maximoff come personaggi giocabili, aka Scarlet, nonché l'esistenza di un Season Pass con 4 DLC che verranno pubblicati dopo il lancio del gioco, ognuno dei quali introdurrà un nuovo eroe giocabile, missioni, nemici e altro ancora.

Ribadiamo nuovamente che quelle riportate sopra sono informazioni non ufficiali, dunque rimaniamo in attesa di comunicazione da parte di 2K e Firaxis, che forse potrebbero arrivare a stretto giro.