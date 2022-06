Steam: i giochi di SNK in offerta, per il week-end dell'editore

SNK è l'editore della settimana su Steam. Ciò equivale a una tornata di saldi dedicati con ricche offerte sul suo intero catalogo. Gli sconti possono raggiungere il 75% del prezzo di copertina dei giochi. Considerando la grande quantità di classici arcade di SNK, molti saranno sicuramente interessanti.

Saldi di SNK su Steam Tra i titoli in offerta risalta sicuramente il recentissimo The King of Fighters XV, venduto a 44,99€ invece di 59,99€, ossia con il 25% di sconto. Naturalmente tutta la serie The King of Fighters è in offerta: il quattordicesimo capitolo è venduto a 27,49€ invece di 54,99€ (-50%), il tredicesimo a 4,99€ invece di 19,99€ (-75%) e così via.

Tante le offerte anche su altri titoli, come ad esempio la raccolta NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol. 1 Steam Edition venduta a 29,99€ invece di 39,99€ (-25%), Samurai Shodown a 49,55€ invece di 73,95€ (-33%) ed SNK HEROINES Tag Team Frenzy a 10,49€ invece di 41,99€ (-75%). I più raffinati possono buttarsi anche sulla serie Metal Slug, scontata del 50%.

Insomma, dato uno sguardo alla pagina dei saldi di SNK. Qualcosa da giocare la troverete sicuramente.