Mass Effect: i finali della trilogia originale furono scelti per poter proseguire la serie

Drew Karpyshyn, l'autore di fantascienza che ha contribuito a creare gli universi di Darth Bane, Revan e Mass Effect ha raccontato in un AMA su Reddit che Bioware si trovò a un bivio al termine della trilogia originale. C'erano diverse idee sul piatto per il finale, ma alcune di queste furono scartate per il semplice motivo che rendevano molto complesso il proseguire la serie sui medesimi binari.

La sequenza di domande e risposte, che potete trovare a questo indirizzo, si è aperta con una domanda proprio sull'amatissima serie di GdR di Bioware: "Come avresti concluso la serie di Mass Effect?".

Al posto di rispondere direttamente, Drew Karpyshyn ha raccontato di una piccola parte dei ragionamenti che fece ai tempi con tutto il team di Bioware. Ragionamenti che portarono a uno dei finali più controversi della storia (e ancora più controversa fu la scelta di cambiarli per venire incontro alle richieste dei fan) e che evidentemente non hanno soddisfatto tutti anche all'interno dello stesso sviluppatore.

"Per quanto riguarda Mass Effect, avevamo buttato giù alcune idee molto approssimative. In pratica, si trattava di attirare i Razziatori attraverso i Portali Galattici in modo da spazzarli via facendo esplodere l'intera reta... avevamo anche pensato di distruggere/danneggiare i Portali in modo da isolare ogni comunità galattica dalle altre. Ma dovevamo ancora definire molti dettagli e c'erano alcuni problemi con questa opzione... per esempio non dava molte opzioni per creare la serie successiva di giochi."