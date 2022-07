Pokémon Unite, data di uscita per Glaceon e i primi dettagli sulle sue mosse

Nintendo, Tecent e TiMi stanno cominciando a svelare tutte le iniziative pensate per festeggiare il primo anno di Pokémon Unite. Come prima cosa il prossimo 21 luglio sarà disponibile Glaceon, la terza evoluzione di Eevee ad arrivare in questo MOBA. Oltre alla data di uscita del 21 luglio, gli sviluppatori hanno mostrato anche alcune delle mosse che lo contraddistingueranno.

Come abbiamo già detto nelle scorse ore saranno ben 6 i pokémon ad arrivare il Pokémon Unite nelle prossime settimane. Il primo di questi, Glaceon, arriverà già la prossima settimana o potrà essere ottenuto gratuitamente completando delle missioni a tema. Il pokémon di ghiaccio è la terza evoluzione di Eevee a essere introdotta nel gioco dopo Espeon e Sylveon.

Solo che in questo caso Glaceon è un pokemon di ghiaccio in grado di attaccare gli avversari con i sui cristalli di ghiaccio. Sono due le mosse presentate finora: Ice Shard è un attacco che aumenta la velocità di Glaceon e rallenta contemporaneamente quella dei nemici colpiti. Icicle Spear è un attacco che riversa sui pokémon avversari una cascata di cristallo di ghiaccio che, esplodendo, colpiscono anche un'area maggiore.

Oltre a Glaceon sono stati annunciati Buzzwole e Tyranitar, in arrivo rispettivamente il 4 e il 16 agosto. Gli altri tre pokémon annunciati arriveranno a settembre.