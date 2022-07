GOG: sconti del catalogo Raw Fury, da Sable a Kingdom Two Crowns

Mancano poche ore e i saldi dedicati all'etichetta Raw Fury di GOG finiranno. Si tratta di una serie di promozioni che riguardano diversi marchi di questa interessante etichetta indie, stiamo parlando di opere come Sable, Kingdom Two Crowns o Call of the Sea.

Innanzitutto questo è l'indirizzo per avere un'idea di tutte le offerte disponibili.

Come dicevamo si tratta di una lista piuttosto varia, che comprende praticamente tutti i più importanti nomi disponibili all'interno di questa etichetta. Il prezzo finale potrebbe essere scontato del 17%, come nel caso di Norco, ma si arriva anche al 90% di saldo di Kingdom: New Lands.

Altre interessanti promozioni sono il 40% su Sable, il 50% di sconto su Per Aspera e su Backbone.

Avete trovato qualcosa di vostro interesse?