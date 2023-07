Master of Magic: Rise of the Soultrapped, annunciato il primo DLC maggiore del gioco

Slitherine ha annunciato Master of Magic: Rise of the Soultrapped, il primo DLC maggiore per il remake del classico degli strategici 4X a turni. Uscirà il 28 agosto 2023, con la notizia che è stata accompagnata da un teaser trailer, che sostanzialmente mostra il logo animato del DLC:

Master of Magic: Rise of the Soultrapped sarà incentrato sul regno della Techmagic, in cui tecnologia e magia si mescolano in un'armonia perfetta, dando accesso a una fonte di energia senza paragoni.

La descrizione ufficiale ci dice che: "Mentre alcuni maghi anziani vedono in Techmagic un abominio dell'era moderna, oltri hanno riconosciuto il suo potenziale."

Installando il DLC si sbloccherà un nuovo luogo, la tana dei soultrapped, in cui si potrà incontrare la specie che gli da il nome, quella appunto dei soultrapped. Si tratta di potenti combattenti che proteggono enormi tesori e risorse e che daranno vita a eventi che si svilupperanno nelle fasi avanzate del gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Master of Magic: Rise of the Soultrapped uscirà solo su PC, come del resto il gioco base. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Master of Magic.