Zelda: Tears of the Kingdom è primo nelle vendite UK, Final Fantasy 16 cala ancora

Non c'è nulla da fare contro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , che continua a dominare la classifica delle vendite nel Regno Unito anche per la settimana appena conclusa, mentre Final Fantasy 16 è sceso ancora e si ritrova fuori dal podio.

Ritorni e cambiamenti in classifica UK

L'esclusiva Nintendo Switch resta dunque il titolo più venduto per quanto riguarda il mercato fisico britannico, ma sul podio tornano anche i classici "regolaristi" della classifica come FIFA 23 e Mario Kart 8 Deluxe. Final Fantasy 16 scende dunque in quarta posizione dopo essere stato secondo nella settimana precedente.

Da notare anche la presenza di Diablo 4 che rimane in top ten ma solo in nona posizione, tuttavia bisogna considerare, come abbiamo visto, che un titolo del genere ha la stragrande maggioranza di copie vendute in digitale, dunque difficilmente quella tracciata da queste classifiche è la situazione reale delle vendite del titolo Blizzard.