Mercato mobile: otto giochi hanno prodotto ricavi per più di un miliardo di dollari l'uno nel 2021

Nel corso del 2021 otto giochi mobile hanno prodotto ricavi record per più di un milione di dollari l'uno. A rilevare questi dati è stata la compagnia di analisi del mercato mobile Sensor Tower, che ha stilato anche una vera e propria classifica con i ricavi effettivi dei singoli giochi.

Otto giochi mobile con più di un miliardo di dollari di ricavi nel 2021

Al primo posto troviamo PUBG Mobile di Tencent con 2,8 miliardi di dollari, forte di una diffusione capillare in mercati come quello cinese (dove si chiama Game For Peace) e indiano (dove è conosciuto come Battlegrounds Mobile). Al secondo posto, sempre con 2,8 miliardi di dollari e sempre di Tencent, c'è Honor of Kings. Entrambi i giochi sono in crescita rispetto all'anno precedente: del 9% e del 14,7%, rispettivamente.

La terza posizione è più staccata, ma sempre impressionante: ci troviamo Genshin Impact della cinese miHoYo, con i suoi 1,8 miliardi di dollari, che continua a macinare successi, grazie agli aggiornamenti continui. Pensate che con il solo update di settembre ha quintuplicato la spesa dei giocatori.

Al numero 4 arriva l'immancabile Roblox, con 1,3 miliardi di dollari, mentre in quinta posizione c'è Coin Master di Moon Active, sempre con 1,3 miliardi di dollari e una crescita del 13,8% anno su anno. Seguono Pokémon GO di Niantic, Candy Crush Saga di King e Garena Free Fire di Garena, con quest'ultimo che chiude la classifica dei giochi miliardari. Uma Musume Pretty Derby di Cygames ha sfiorato l'ingresso in classifica con 965 milioni di dollari, ma non ce l'ha fatta. Certo, il suo risultato è impressionante quanto e più quello degli altri, considerando che è disponibile in un solo territorio (il Giappone).

Per amore di confronto, nel 2020 i giochi mobile che avevano superato il miliardo di dollari di ricavi erano soltanto cinque, tutti presenti anche nella classifica del 2021: PUBG Mobile, Honor of Kings, Pokémon GO, Coin Master e Roblox.

Considerate che stiamo parlando soltanto di versioni mobile, quindi di alcuni giochi non vengono considerati i ricavi delle altre versioni, come quelle PC e console (che comunque non hanno lo stesso impatto). Del resto ormai il mercato mobile è quello trainante dell'industria. Sensor Tower prevede che nel 2021 soltanto produrrà 89,6 miliardi di dollari tra App Store e Google Play, con una crescita del 12,6% anno su anno. Un'enormità.