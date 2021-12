Apex Legends: la finale dell'EIC Winter 2021 si gioca stasera alle 16 su Twitch!

Dopo aver ospitato le qualifiche, adesso è il momento della finalissima. A partire dalle 16, ovviamente sul nostro canale Twitch e su quello ufficiale di ESL Italy, si giocheranno le finali dell'EIC Winter 2021, il torneo 3on3 di Apex Legends.

Quella di oggi è una tappa fondamentale per molti giocatori: in palio non c'è solo la gloria, ma anche un ricco montepremi di 5000 euro, da dividere tra i partecipanti. Al team vincitore, infatti, andranno 1550 euro, 1200 ai secondi e 900 euro ai terzi.

Nella giornata di oggi si scontreranno i migliori team usciti dalle due qualifiche, che proveranno ad imporre il loro stile anche quest'oggi. In altre parole scopriremo se ZBW, Samsung Morning Stars e 4TH PARTY, i tre team migliori della prima qualifica, riusciranno a confermarsi nonostante l'arrivo di Bagherafex, MantaX e Meduza, i migliori team del secondo torneo di preparazione.

I Bagherafex, soprattutto, grazie a una partita da 67 punti e 39 kill, sembrano una squadra molto talentuosa, sicuramente una di quelle da tenere d'occhio. Dietro di loro ci sono ZBW con 52 punti e 29 kill e i Samsung Morning Stars con 46 punti e 29 kill.

Chi vincerà?

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del torneo.