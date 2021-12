Apex Legends: come giocare al meglio Winter Express durante l'evento Predoni

Sentite questo rumore? Esatto, è il Winter Express di Apex Legends! La modalità "conquista il treno", che ha fatto la sua comparsa l'anno scorso durante la stagione invernale, è tornata per la gioia dei fan per un tempo limitato. Dal 7 al 21 dicembre infatti i giocatori potranno cimentarsi in questa modalità, un versus aperto a sole tre squadre dove una difenderà i vagoni di un treno in movimento mentre le altre due cercheranno di conquistare. Un'occasione davvero ghiotta, specialmente per i giocatori che hanno appena iniziato (o ricominciato) a giocare ad Apex Legends visto che Winter Express è il perfetto terreno di allenamento. Ma c'è di più, perché l'evento che include il ritorno di Winter Express è l'evento Collezione Predoni, che permetterà di acquistare skin leggendarie a tema piratesco. Vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sull'evento Predoni e Winter Express di seguito.

Di Pirati e Schiaccianoci La Skin leggendaria di Revenant nell'evento collezione Predoni Partiamo con un breve recap di tutte le info utili dell'evento collezione Predoni. Come dicevamo, l'evento Predoni consente ai giocatori la possibilità di sbloccare una serie di oggetti cosmetici leggendari a tema piratesco a tempo limitato per Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson e Wraith. Come si può leggere sulla pagina ufficiale dell'evento: "A ogni skin leggendaria sarà abbinata una skin arma, disponibile nella collezione o nel contatore premi. È possibile ottenere fino a 1.600 punti al giorno e le sfide cambieranno ogni 24 ore. Ci saranno anche delle sfide che, se completate durante l'evento, permetteranno di ottenere quattro badge unici. Le sfide sono cumulabili con il pass battaglia, perciò si potranno completare più sfide contemporaneamente." Ultimo ma non meno importante parlando di accessori cosmetici, sbloccare tutti i ventiquattro gli oggetti della collezione consentirà l'accesso anche al Lettore energetico, il nuovo cimelio di famiglia legato a Wattson. Il lancio di un evento è un momento utile anche per correggere piccoli bug di gioco e sistemare alcuni problemi, che influenzano sia il gioco che l'esperienza in generale; alcuni di questi riguardano le abilità di Wattson o il sanguinamento di Ash, che adesso emette delle scintille quando è KO.

Winter Express: come si gioca Il Winter Express torna a sfrecciare sui binari di Confini del Mondo Come dicevamo, altra importante aggiunta di questo evento a tempo limitato è il ritorno di Winter Express, una particolare modalità introdotta per la prima volta nell'evento Holo-Day Bash. Per chi non l'avesse giocata a suo tempo, ecco come funziona. Il tracciato del treno di Winter Express si trova nella mappa Confini del Mondo e il treno è composto da soli tre vagoni. A sfidarsi sono solo tre squadre, composte come sempre da tre leggende: due attaccano e una difende il treno. Ogni turno, due squadre si lanciano con il paracadute nell'area intorno al treno e vincono il match o occupando il treno per un tot di secondi o uccidendo tutti gli avversari. La prima squadra che arriva a tre catture vince, e la squadra che ha vinto il turno precedente riapparirà sul treno invece che sulle navi aeree. Nessun bottino si genera naturalmente sulla mappa. I giocatori iniziano con armi preimpostate, attrezzi, kit di salute e granate che scelgono da una rotazione I kit di salute sono infiniti in questa modalità di gioco e vengono utilizzati il 50% più velocemente. Uccidere i nemici farà cadere le munizioni. In questa modalità di gioco non c'è uno stato di KO, né ci sono scatole della morte: una volta morti si è fuori dai giochi fino al match successivo.

Migliorare giocando Winter Express Godetevi la vista dal finestrino del Winter Express... e attenti ai cecchini Se giocate Apex Legends è probabile che le dinamiche competitive del battle royale vi soddisfino più di quelle dettate dalle modalità multiplayer più tradizionali, come cattura la bandiera o conquista la zona. Eppure Winter Express è un ottimo allenamento sul campo, ancor più delle Arene; queste ultime infatti si sviluppano su una mappa relativamente grande, che contiene solo due squadre avversarie. Un duello con tanto spazio in cui combattere, scenario che però non combacia con le situazioni davvero ostiche che ci si trova a fronteggiare in Apex. Anche giocare la classica modalità trio non è sinonimo di miglioramento: è vero che la pratica rende perfetti ma fare realmente pratica in Apex Legends è molto complesso perché le "occasioni per sparare" non sono così prevedibili, a meno che non le si ricerchi appositamente. Non è un caso che in ogni mappa, stagione dopo stagione, venga eletto un luogo privilegiato per la rissa, come la cara vecchia Skull Town, dove tutti i giocatori si lanciano. Un processo quasi inevitabile ma molto dispendioso in termini di tempo visto il tempo che si impiega a entrare e uscire da una partita. Quali sono gli aspetti che si possono migliorare giocando in modo intensivo Winter Express? Prima di tutto giocare questa modalità vi insegnerà a gestire l'attacco simultaneo di due squadre avversarie. Quante volte vi siete trovati nella classica situazione "sandwich", con due squadre attaccanti su due fronti opposti... e voi a fare da carne trita per la farcitura? Winter Express è il modo migliore per imparare a gestire questa situazione, specialmente se giocate con una squadra consolidata. Imparerete quindi a coordinarvi meglio in fase di difesa, comunicando e gestendo anche lo stress dato dalla situazione. La tensione che genera un battle royale come Apex, sommata alla durata consistente per avviare una nuova partita, solitamente non si sposa con i tempi utili a prendere dimestichezza con il gioco. Le partite di Winter Express sono molto più rapide, con match brevi e molto intensi, e se morirete rimarrete in attesa come spettatore fino all'inizio di un nuovo match. In questi concitati minuti però potrete allenarvi su un campo di battaglia vero, un training concentrato nel quale affinare il vostro ingaggio in attacco, prendere confidenza con gli angoli di tiro esponendo al minimo le vostre hitbox, scovare il giusto punto dove prendere copertura per rigenerare armatura e punti salute. Non va dimenticato che tutto questo vale ovviamente sia per i combattimenti a corto raggio che lungo, perché se siete la squadra attaccante e inizierete dalla nave, dovrete approcciare il treno da lontano: questo vi darà modo di imparare a gestire anche il posizionamento sulla mappa e prendere dimestichezza con le armi da tiratore scelto.