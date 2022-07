Metal Gear Solid: i giochi rimossi dagli store presto torneranno in vendita, promette Konami

In occasione del 35° anniversario della serie Metal Gear, Konami ha annunciato che si sta "preparando" per rimettere in vendita i giochi della serie precedentemente rimossi dagli store digitali a causa di alcune licenze scadute, incluse le remaster di Metal Gear Solid 2 e 3.

Lo scorso novembre, Konami era stata costretta a rimuovere temporaneamente dagli store Metal Gear Solid 2 e 3, in quanto le licenze acquistate dal publisher giapponese per la riproduzione dei materiali storici presenti nei filmati dei suoi giochi erano scadute e dovevano essere necessariamente rinnovate.

Oggi, 13 luglio 2022, la serie Metal Gear compie 35 anni e per celebrare l'anniversario, l'account Twitter giapponese della serie ha pubblicato un messaggio (tradotto da VGC) in cui apprendiamo che Konami sta rinnovando le sopracitate licenze e che dunque a breve i titoli rimossi torneranno disponibili per l'acquisto.

"La serie Metal Gear, lanciata il 13 luglio 1987, celebra oggi il suo 35° anniversario", recita il tweet. "Ci stiamo preparando a riprendere la vendita dei titoli che erano stati temporaneamente sospesi".

Ecco la lista dei giochi della serie Metal Gear che erano stati rimossi e che a breve torneranno disponibili:

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition (PS3)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition (PS3)

Metal Gear Solid HD Edition (PS3, include anche Metal Gear Solid: Peace Walker HD)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition (Vita)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition (Vita)

Metal Gear Solid HD Collection (Vita)

Metal Gear Solid HD Collection (PlayStation Now, include anche Metal Gear Solid: Peace Walker HD)

Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 HD Collection (Xbox 360)

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D (3DS)

Metal Gear Solid 2 Substance (GOG.com)

Metal Gear Solid 2 HD for Shield TV (Nvidia Shield)

Metal Gear Solid 3 HD for Shield TV (Nvidia Shield)

Come sappiamo PlayStation Now non esiste più e ora è parte integrante dell'offerta di PlayStation Plus Extra e Premium, ma al momento non sappiamo se i titoli della Metal Gear Solid HD Collection verranno effettivamente resi disponibili per gli abbonati una volta che torneranno sugli store digitali.