Bayonetta 3: la data di uscita verrà svelata oggi? Noto insider promette novità

Dopo una lunga attesa, a quanto pare nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità per Bayonetta 3, tra cui si spera anche la data di uscita, perlomeno secondo l'ultima soffiata dell'insider Syluxhunter2.

Syluxhunter2 in passato ha "azzeccato" un buon numero di leak. Ad esempio ha svelato in anticipo l'annuncio delle versioni Nintendo Switch di NieR: Automata e Persona 3,4 e 5 del Nintendo Direct Mini di fine giugno, nonché quello del Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe e il rinvio di Advance Wars, giusto per fare qualche esempio. Si tratta dunque di una fonte da tenere sicuramente in considerazione.

Con un tweet pubblicato ieri sera, la gola profonda ha affermato: "Novità per Bayonetta 3 domani. Sono stato abbastanza specifico?".

Pur non entrando nello specifico su cosa possiamo aspettarci, lo stesso Syluxhunter2 giusto un paio di settimane fa ha svelato la possibile data di uscita di Bayonetta 3, a quanto pare fissata a fine ottobre.

Inoltre, segnaliamo che giusto poche ore fa le pagine di Bayonetta 3 dell'eShop europeo e statunitense sono state aggiornate da Nintendo e ora includono le classificazioni PEGI ed ESRB, segno che effettivamente a breve potrebbero arrivare delle novità relative alla data di uscita dell'attesa esclusiva Switch.