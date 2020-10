Metal Gear Solid: il regista Kong: Skull Island ha commissionato delle Jordan a tema

Per commemorare i 22 anni dall'uscita di Metal Gear Solid su PlayStation negli USA, Jordan Vogt-Roberts ha pensato a qualcosa di speciale. Il regista di Kong: Skull Island, infatti, ha voluto commissionare all'artista Bud Sanfilippo un paio di Air Jordan che fossero in grado di replicare il tratto di Yoji Shinkawa. Il risultato? Decidete voi.

Jordan Vogt-Roberts è un personaggio molto particolare. Il 36enne americano, infatti, alla folta barba aveva indossato sul set di Kong: Skull Island un paio di vistose Air Jordan a tema Pikachu. A distanza di qualche anno la sua passione per i videogiochi è tornata a galla. E anche in questo caso le sneaker sono il suo veicolo per mostrare la sua passione.

La ricorrenza da festeggiare sono i 22 anni di Metal Gear Solid negli USA. Per questo motivo ha contattato Bud Sanfilippo, un artista famoso per le sue personalizzazioni di scarpe e non solo. Date, per esempio, un'occhiata a queste sneaker di Dragon Ball.

Sanfilippo doveva usare il tratto e i colori distintivi di Yoji Shinkawa per la sua creazione. Il risultato è notevole e graffiante, proprio come gli artwork del primo MGS.