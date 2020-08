Microsoft Flight Simulator già tra i più venduti su Steam

Attualmente Microsoft Flight Simulator si trova terzo tra i titoli più venduti su Steam, nonostante appartenga a un genere considerato di nicchia, nonostante il prezzo di 69,99€ e nonostante la disponibilità immediata nella libreria dell'Xbox Game Pass per PC.

Prima di lui solo l'intoccabile Fall Guys: Ultimate Knockout, che occupa le prime due posizioni (con due edizioni differenti, ovviamente). Difficile parlare già di successo, ma si tratta comunque di una situazione interessante che mostra in modo plastico per l'ennesima volta la maggiore dinamicità del mercato PC rispetto a quello console, con la presenza di un gran numero di giocatori interessati a generi diversi da quelli più commerciali, e dimostra come Microsoft abbia fatto bene a sbarcare su Steam, dove i suoi titoli hanno trovato una nuova vita e stanno spessissimo facendo numeri ragguardevoli. Basti pensare alla Halo: The Master Chief Collection o a Sea of Thieves per rendersene conto. Evidentemente alcuni titoli esclusivi Xbox risuonano più che bene con l'utenza PC.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Microsoft Flight Simulator:

Dagli aerei leggeri ai più ampi jet, sperimenta la sensazione di pilotare aeromobili altamente dettagliati nella nuova versione di Microsoft Flight Simulator. Metti alla prova le tue abilità di pilota tra voli notturni, simulazioni atmosferiche in tempo reale e meteo dal vivo in un mondo realistico e dinamico. Crea il tuo piano di volo verso qualsiasi destinazione sul pianeta. Microsoft Flight Simulator include 20 aeromobili minuziosamente dettagliati con modelli di volo unici e 30 aeroporti.

Il mondo è a portata di mano.

• Paesaggi pittoreschi - Lasciati incantare dalla bellezza del nostro pianeta e sorvola 37mila aeroporti, 1,5 miliardi di edifici, 2.000 miliardi di alberi, montagne, strade, fiumi e tanto altro.

• Un mondo vivo - Così come la Terra è in costante mutamento, anche il mondo di Microsoft Flight Simulator cambia costantemente grazie a traffico, meteo dal vivo e animali.

Spicca il volo.

• Aeromobile - Perfeziona le tue abilità da pilota con una serie di aeromobili, dagli aerei leggeri ai jet commerciali con modelli di volo dettagliati. Ogni aeromobile include cabine di pilotaggio dotate di strumentazione accuratissima.

• Nuova gestione della lista di controllo - Gioca come professionista o principiante, regolando il livello di assistenza alla strumentazione e alla lista di controllo tra le modalità manuale completa o assistita.

Metti alla prova le tue capacità.

• Meteo dal vivo - Il nuovo motore meteo permette di attivare la modalità meteo dal vivo e sperimentare simulazioni accurate di velocità e direzione del vento, temperatura, umidità, pioggia a tanto altro.

• Nuovo Motore giorno e notte - Vola in qualsiasi giorno e ora dell'anno e sperimenta il VFR notturno, le regole del volo a vista e quelle di navigazione.

• Modellazione aerodinamica - Un motore fisico di ultima generazione con oltre 1000 superfici di controllo per aeromobile per un'esperienza altamente realistica.