Microsoft Flight Simulator: un giocatore ha raggiunto quasi lo spazio, ecco il video

Microsoft Flight Simulator ha dato origine a una performance notevole da parte di un giocatore su Xbox Series X, che è riuscito a raggiungere quasi lo spazio utilizzando un jet all'interno del gioco, dimostrando peraltro come la rappresentazione della Terra (e non solo) sia comunque decisamente convincente anche da molto in alto.

A dire il vero non è proprio un evento incredibile consente se non altro di vedere come Microsoft Flight Simulator visualizzi in maniera piuttosto corretta anche il livello della mesosfera, con la possibilità di intravedere la sfericità della Terra e la trasformazione graduale del cielo fino alle tonalità più scure tipiche dello spazio all'allontanarsi dalla superficie e in avvicinamento all'atmosfera terrestre.

L'utente YouTube Straight Up P.O.G. ha mostrato la cosa nel video riportato qui sopra: il traguardo è stato raggiunto ovviamente utilizzando un jet lanciato a grande velocità ed eseguendo una lunga cabrata fino a porre l'aereo in verticale. Dopo pochi minuti, il jet raggiunge la mesosfera a un'altezza impressionante, consentendo di vedere lo spazio esterno e la superficie terrestre molto distante, con la sfericità della Terra evidente.

È probabile che sia necessario modificare alcune impostazioni nella simulazione per consentire una manovra del genere, considerando la facilità di incorrere in stalli e problemi prima di raggiungere tali altezze, ma sembra essere una cosa facilmente sperimentabile.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato uno speciale su Microsoft Flight Simulator come nuovo orizzonte per la fotografia virtuale, oltre a una guida su come usare la "modalità foto".