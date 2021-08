Resident Evil: Umbrella Corps lancia le erbe rosse e verdi, insieme a Capcom

In Giappone, Umbrella Corps ha lanciato del nuovo merchandise dedicato alla serie Resident Evil, tra cui le classiche erbe rosse e verdi, quelle che nel gioco producono dei miracolosi effetti curativi. Naturalmente Umbrella Corps non esiste e dietro a tutto c'è Capcom che vuole festeggiare alla grande il venticinquesimo anniversario della serie. Inoltre, consumare le erbe non guarirà le vostre ferite, visto che sono dei semplici sali da bagno che costano circa 5€ al pezzo.

Le erbe di Resident Evil diventano dei sali da bagno

Sì, avete capito bene: potete usarle per rendere più piacevoli i vostri lavaggi. Volendo potete anche mescolarle, come nel gioco, per aumentare gli effetti benefici.

Un altro strambo gadget per festeggiare la serie Resident Evil è il kit della Umbrella, che rende dei perfetti impiegati della malvagia corporazione. È composto da una penna a sfera (550 yen), da un taccuino (660 yen) e da una cartelletta formato A4 (990 yen). Naturalmente il logo della Umbrella è ovunque.

Il kit del perfetto impiegato della Umbrella Corps

Tutti questi prodotti saranno in vendita dal 13 agosto 2021 e saranno acquistabili nei negozi ufficiali di Capcom di Tokyo e Osaka e nel negozio online.

La serie Resident Evil nasce nel 1996 e conta innumerevoli titoli, tra capitoli principali e spin-off. L'ultimo Resident Evil è di recente pubblicazione: Resident Evil Village.