Microsoft: 'Xbox ha perso la console war contro PlayStation e Nintendo'

Microsoft ha aperto il primo giorno della sua battaglia legale contro la FTC statunitense riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard, dichiarando che "Xbox ha perso la console war" contro PlayStation e Nintendo, che a suo avviso continuano a dominare il mercato con quote nettamente superiori.

Come riportato da The Verge, i legali del colosso di Redmond hanno affermato che "Xbox ha perso la console war, e le sue rivali sono in una posizione di vantaggio grazie alla quale potranno dominare" anche in futuro.

In altri documenti condivisi da IGN, la compagnia afferma di essere stata superata da Sony e Nintendo con un margine significativo anche nell'era della prima Xbox e che da allora ha continuato a "perdere la console war".

"Le console Xbox si sono costantemente classificate al terzo posto (su tre) dietro PlayStation e Nintendo nelle vendite", si legge nei documenti. "Nel 2021, Xbox aveva una quota del 16% mentre Nintendo e PlayStation avevano rispettivamente quote del [redatto] e del [redatto].

"Allo stesso modo per i ricavi delle console e la quota di console attualmente in uso da parte dei giocatori ("base installata"), Xbox segue con il 21% mentre PlayStation e Nintendo hanno quote di [redatto] e [redatto], rispettivamente."

Microsoft ha aggiunto che ora sta "scommettendo" su una strategia differente, che si basa sui profitti generati attraverso la vendita di giochi e accessori, piuttosto che console.