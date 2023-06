miHoYo ha generato più profitti di Activision, EA ed Embracer, è lo studio di Genshin Impact

Stando al giornale cinese Guangming Daily, l'anno scorso lo studio di sviluppo miHoYo ha prodotto 27,34 miliardi di yuan di ricavi (circa 3,80 miliardi di euro), con i profitti che hanno ammontato a 16,145 miliardi di yuan (circa 2,24 miliardi di euro).

Si tratta di un risultato enorme, considerando che non è nemmeno una società per azioni, con profitti molto alti considerando le spese sostenute. In questo ha fatto meglio di molti colossi occidentali, come Activision Blizzard, Electronic Arts, Embracer Group e Take Two che, al netto di ricavi più alti, hanno prodotto meno profitti.

Per inciso, nello stesso periodo Activision Blizzard ha prodotto 7,52 miliardi di dollari di ricavi, per 1,51 miliardi di dollari di profitti. Electronic Arts 7,42 miliardi di dollari di ricavi per 802 milioni di dollari di profitti. Embracer Group 3,52 miliardi di dollari di ricavi per 417 milioni di dollari di profitti e Take-Two5,35 miliardi di dollari di ricavi per 1,12 miliardi di perdite.

miYoHo in Cina è ancora dietro ai big come Tencent e NetEase, con la prima che ha prodotto 17,3 miliardi di dollari di ricavi e la seconda 10,8 miliardi di dollari, ma queste sono compagnie che operano con altri volumi d'affari.

Il successo di miHoYo è dovuto soprattutto a Genshin Impact, che ha superato i 4 miliardi di dollari di ricavi globali dal momento della pubblicazione. Anche il recente Honkai: Star Rail pare stia andando molto bene, capace com'è stato di generare più di 130 milioni di dollari nel suo primo mese, su iOS e Android.

I tre fondatori di miHoYo figurano tra le 500 persone più ricche della Cina.