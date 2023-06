Starfield: la Constellation Edition sarà grossa e pesante, stando a un insider

La Constellation Edition di Starfield peserà minimo 4 kg e avrà delle dimensioni ragguardevoli: 50 x 30 x 30 cm. A riportarlo è stato l'insider billbil-kun, che ha così dato la sua ultima anticipazione sull'Xbox Showcase di questa sera, in particolare sullo Starfield Showcase che seguirà lo show principale.

billbil-kun è un insider notissimo, che di solito non sbaglia un colpo. È sempre lui ad aver svelato le presunte tre edizioni di Starfield, con relativi prezzi:

Standard Edition: 69,99€ (PC), 79,99€ (Xbox Series X|S)

Premium Edition: 104,99€ (PC), 114,99€ (Xbox Series X|S) - prezzi stimati e non ancora confermati

Constellation Edition: 299,99€ (PC), 299,99€ (Xbox Series X|S)

Per inciso, la Constellation Edition dovrebbe essere l'edizione per collezionisti e a quanto pare sarà acquistabile soltanto in formato fisico, per via dei contenuti della confezione. Nel caso venga confermato il prezzo di vendita, immaginiamo che saranno molto ricchi.

Naturalmente l'invito è quello di prendere queste informazioni con le dovute cautele, visto che stiamo parlando di voci di corridoio. Quindi per ora non c'è niente di ufficiale. Comunque sia, trattandosi di billbil-kun, il dubbio viene.