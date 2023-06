Darkest Dungeon 2: 600.000 copie vendute, 300.000 solo su Steam nel primo mese

Darkest Dungeon 2 è un successo. Tyler Sigman, uno dei fondatori di Red Hook Studios, ha aggiornato sui dati di vendita post lancio della versione 1.0. Il gioco ha venduto 600.000 copie in totale, 300.000 delle quali solo su Steam dopo il lancio avvenuto l'8 maggio 2023.

Per comparativa, Darkest Dungeon 2 ha venduto su Steam in un mese, quanto sull'Epic Games Store in 18 mesi.

Circa la metà delle vendite su Steam sono state fatte in USA (30%) e in Cina (18%). Altre nazioni nella top 10 includono Germania, Francia, Corea del Sud, Canada, Regno Unito, Russia, Australia e Taiwan.

In media, i giocatori hanno passato 23,5 ore giocando a Darkest Dungeon 2. Il 60% degli acquirenti ci ha giocato per più di 10 ore, un risultato superiore a quello del primo gioco.

Stando a quanto riportato da Sigman, al momento del lancio su Steam Darkest Dungeon 2 era in 600.000 liste dei desideri e aveva 35.000 seguaci.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Darkest Dungeon 2, in cui abbiamo scritto:

Darkest Dungeon 2 è sicuramente un buon gioco, costruito con sapienza partendo dall'esperienza del primo episodio. Forse però, proprio il confronto con il predecessore ha portato gli sviluppatori a strafare, mescolando alla formula originale delle ambizioni da gioco di ruolo di ruolo narrativo più tradizionale, che finiscono per creare dei contrasti evidenti (non sempre piacevoli) e per allungare un po' troppo le partite, rendendo molto pesante il dover ricominciare ogni volta da capo. Vale sicuramente la pena di giocarci, ma complessivamente ci è sembrano meno intenso e coinvolgente di Darkest Dungeon, nonostante la maggiore ricchezza.