Milan Games Week & Cartoomics 2023: nuovo look e dettagli sui ospiti videoludici e non solo

Milan Games Week & Cartoomics tornerà nel 2023 e potrà contare sulla collaborazione delll'artista olandese Tom Jilesen, illustratore e animatore da oltre 15 anni nell'industria dell'intrattenimento. Jilesen ha realizzato il nuovo visual ufficiale dell'edizione 2023, descritto come un "vortice di individui interconnessi e definiti unicamente dalle loro passioni che punta a un futuro libero e ricco di opportunità." Potete vederlo poco sotto. Per i biglietti basta raggiungere il sito ufficiale. Le date da segnare sul calendario sono 24, 25 e 26 novembre.

Milan Games Week & Cartoomics cambia inoltre look affidando la sua immagine al graphic designer siciliano Camara, fondatore insieme a RSH del collettivo multidisciplinare Câimbra, il quale ha creato una rappresentazione grafica delle contrazioni MGW+CMX che raffigura le evoluzioni aeree di uno shinobi, la storica figura giapponese nota per la sua agilità e velocità che ben descrive il dinamismo di questo progetto sempre più all'avanguardia.

Inoltre, la fiera si amplia e - sempre a Rho Fieramilano - coprirà 38.000 mq, ovvero 8.000 mq in più rispetto allo scorso anno. Ci saranno quattro padiglioni divisi in aree a tema, ovvero Studios che ospiteranno il meglio dell'entertainment tra le principali community di costuming e impersonator; Electric Town, lo spazio dedicato a tutto quanto proviene dall'oriente: manga, anime, videogame, food e gadget e una Gaming Zone con centinaia di console per il free play. A questi, si sommano inoltre nuovi spazi destinati a show, talk e panel distribuiti su 6 palchi che si aggiungono a uno spettacolare Central Stage di nuova concezione, che domina le enormi arene dell'Esportshow, l'area Comics & Games e il Creators World.

Visual ufficiale dell'edizione 2023

Milan Games Week & Cartoomics avrà anche vari ospiti compreso Patrice Desilets, attualmente Game Designer di Panache Digital Games, studio di sviluppo indipendente da lui fondato nel 2014 e precedentemente coinvolto nella produzione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, nonché primo direttore creativo del franchise di successo Assassin's Creed. Inoltre, sarà presente anche Sebastian Kalemba, ora Game Director in CD PROJEKT RED, a capo del progetto della nuova trilogia di The Witcher, precedentemente guida del team che ha realizzato Cyberpunk 2077 e Lead Animator per The Witcher 3: Wild Hunt.

In ambito comics ci saranno anche Esad Ribic (Thor e Conan), Chris Claremont (X-Men: The Uncanny X-Men), Chris Claremont (Dark Phoenix). Per i fan di Star Wars c'è poi Albin Johnson, il fondatore della 501st Legion, il più grande gruppo di costuming di Guerre Stellari al mondo. In seguito alla diagnosi di un tumore alla figlia Katie nel 2005, Johnson e il R2-D2 Builders Club hanno creato R2-KT per diffondere la consapevolezza sulle malattie pediatriche. MGWCMX sarà pertanto la prossima meta del Pink Force Day: un'importante iniziativa benefica internazionale in memoria di Katie cha ha come testimonial il simpatico droide R2-KT e che troverà spazio all'interno della grande area Star Wars nel Padiglione 11 di Rho Fieramilano.