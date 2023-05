LG Ultragear 27GR95QE: la recensione del monitor da gioco OLED 27 pollici con risoluzione 1440p

Caratteristiche tecniche

LG UltraGear 27GR95QE-B poggia su un'ampia base in metallo e gode di cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati

L'arrivo di monitor OLED da gioco da 27 pollici e 32 pollici rappresenta un importante passo in avanti per la diffusione in ambito PC della tecnologia basata su LED organici. D'altronde, anche se si tratta di uno schermo pienamente compatibile con le console, cosa comunque utile, è chiaro che questo formato si adatta meglio alla classica postazione da scrivania dei pannelli da oltre 40 pollici che abbiamo provato in questi mesi come ad esempio l'ASUS ROG Swift OLED PG42UQ o il ben noto LG OLED C2.

Purtroppo in questo caso specifico manca una variante da 32 pollici, ma ce n'è una ultra-wide da 45 pollici comunque pensata per la scrivania. Oggi comunque parliamo del modello da 16:9 che grazie al pannello OLED garantisce neri pressoché assoluti, evidenti anche dalla promessa di un contrasto con rapporto 1500000:1, e una copertura del colore elevata che, su carta, arriva al 98.5% dello spazio DCI-P3. Le immagini promesse sono d'impatto e questo nonostante una luminosità tipica piuttosto bassa.

Sia chiaro, i 200 nit di un pannello OLED non sono quelli di un IPS e come vedremo sono in grado di restituire un'immagine vivida, ma comportano qualche limite per quanto in modalità HDR il monitor sia comunque in grado di raggiungere i 1000 nit di picco, presumibilmente però su porzioni di schermo molto ridotte. Di questo, però, parleremo successivamente. Per il momento quello che ci interessa sono le caratteristiche che includono tutto quello che serve per supportare qualsivoglia GPU e console. Tra le funzioni del monitor troviamo infatti VRR, AMD FreeSync Premium, piena compatibilità G-Sync e un tempo di risposta dichiarato davvero esiguo. Si parla infatti di 0,03 millisecondi GtG che combinati con un refresh da 240 Hz dovrebbero garantire una reattività decisamente elevata. Il tutto condito da stabilizzazione dei neri, contrasto dinamico da 5M:1 e diverse funzioni accessorie tra cui profili, mirini e contatore di fotogrammi.

Sul retro dello chassis sottile dell'LG UltraGear 27GR95QE-B troviamo un blocco esagonale che ospita componentistica elettronica e connettività

Lato connettività partiamo dalla sinistra con quella video con supporto DSC che include 2 porte HDMI 2.1 e 1 porta DisplayPort 1.4, tutte capaci di trasmettere a 240 Hz in risoluzione 1440p. Sulla destra, invece, troviamo un paio di porte USB-A 3.0 che, affiancate alla necessaria porta USB-B Upstream, sono piuttosto utili, ma chiaramente con un monitor del genere ci saremmo aspettati qualcosa in più come, magari, una porta USB-C. In ogni caso l'essenziale non manca, compreso il jack cuffia da 3.5 mm che supporta lo standard DTS Headphone:X. Inoltre c'è anche l'uscita ottica SPDIF, tutt'altro che usuale nei monitor da gioco. Non c'è invece traccia di altoparlanti, ma non è una gran rinuncia considerando il classico sistema privo di woofer che si trova di solito negli schermi da scrivania di questa taglia.

Le porte dell'LG UltraGear 27GR95QE-B sono facilmente raggiungibili

Più importanti degli altoparlanti sono i materiali premium, il telecomando, la funzione di Image Cleaning automatica, lo Screen Move per ridurre ulteriormente il rischio di burn-in e persino l'illuminazione Hexagon Lightning che, come suggerisce il nome, illumina il perimetro del blocco esagonale posteriore ed è piuttosto intensa. Funge quindi da luce ambientale, cosa non essenziale ma utile e piacevole per uno schermo che, su carta, sembra avere pochi punti deboli. Uno, però, si vede subito ed è senza dubbio il prezzo di listino di 1.399€ che appare sicuramente elevato sul mercato considerato che parliamo di un 27 pollici con risoluzione 1440p, ma bisogna anche far presente che il monitor arriva in Italia con già un sostanzioso ribasso dello street price che lo fa scendere a 1099€. Ancora alto a livello assoluto ma decisamente più in linea con le sue caratteristiche tecniche.

Scheda tecnica LG UltraGear 27GR95QE-B OLED